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Горсовет польского города удалил советских солдат из списка почетных горожан

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Фото: wikipedia.org
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Власти польского города Кельце лишили званий почетных граждан 29 советских солдат. Об этом сообщила Polskie Radio в четверг, 21 февраля.

В качестве основания для такого решения в горсовете заявили, что в настоящее время не обладают информацией о том, что советские солдаты, которые были внесены в список почетных граждан, по той или иной причине заслужили это звание.

Отмечается, что заявку на исключение советских солдат из списка подали сразу несколько общественных организаций. Возражений со стороны депутатов горсовета не было.

22 июня 2017 года Польша внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос памятников советским воинам. Министерство иностранных дел России назвало подобные действия «сознательной провокацией» и пообещало, что они не останутся без ответа.

17 февраля российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что с 2014 года в Польше снесли 100 памятников советским воинам.

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