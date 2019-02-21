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Тысячи участников примет фестиваль «Народная рыбалка» на Волге

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X Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка», который пройдет 9 марта на Волге в Конаковском районе Тверской области, соберет несколько тысяч участников. Победитель получит автомобиль.

Предусмотрены специальные номинации для семейных команд и самых юных рыбаков. Также из числа рыбаков выберут лучшего бурильщика льда, отмечают Тверские ведомости.

На мероприятии выступит певица Алена Апина. В прошлом году соревнования собрали более 5,5 тыс. человек.

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