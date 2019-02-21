Прямой эфир

Соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Калуге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благотворительный турнир по классическому жиму лежа состоится в Калуге 23 февраля, в День защитника Отечества. Соревнования будут посвящены памяти известного спортсмена Игоря Сальникова.

Как напоминает газета «Весть», пауэрлифтер скончался в 2018 году. По словам друзей и близких, смерть наступила из-за остановки сердца. Сальникову было 38 лет.

Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, — вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Включает приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тягу штанги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
71-летний якут завоевал золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Российские спортсмены одержали победу на ЧЕ по пауэрлифтингу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017