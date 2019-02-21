Соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Калуге

Благотворительный турнир по классическому жиму лежа состоится в Калуге 23 февраля, в День защитника Отечества. Соревнования будут посвящены памяти известного спортсмена Игоря Сальникова.

Как напоминает газета «Весть», пауэрлифтер скончался в 2018 году. По словам друзей и близких, смерть наступила из-за остановки сердца. Сальникову было 38 лет.

Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, — вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Включает приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тягу штанги.