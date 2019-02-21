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Госсекретарь США Помпео запросил встречу с генсеком ООН

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Фото: REUTERS/Geirix
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Госсекретарь США Майк Помпео попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о встрече. Об этом рассказал представитель генсека Стефан Дюжаррик в четверг, 21 февраля.

При этом нет никаких сведений о вопросах, которые будут затронуты в ходе беседы.

«Я думаю, что все возможные темы сегодняшнего дня будут подниматься, я не удивлюсь, если они поднимутся», — цитирует «РИА Новости» представителя главы ООН.

12 февраля Помпео во время своего визита в Венгрию сказал, что Россия стремится внести раскол в ряды союзников по НАТО. По его мнению, США и западные демократии должны сделать всё возможное, чтобы противостоять таким действиям, как вторжение в Украину, аннексия Крыма или атака украинских кораблей в Черном море.

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