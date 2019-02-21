Дело возбудили после падения наледи с крыши на подростка в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту обрушения наледи на подростка 2002 года рождения, которое произошло во вторник, 19 февраля, на Аэродромной улице.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, уголовное дело возбуждено по ст. «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Глыба льда рухнула на подростка 2002 года рождения. У него были диагностированы закрытые компрессионные переломы грудных позвонков и поясничного отдела. Причиной произошедшего называют ненадлежащее исполнение услуг по расчистке кровли от снега и наледи, пишет НИА «Самара».

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия.