Новый газовый дюкер проложат по дну Севастопольской бухты

В Севастополе начали разработку проекта нового газопровода на северную сторону города. Он, как и прежний, пройдет по дну Севастопольской бухты. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Базаров.

«Сейчас проектируется новый дюкер. Он будет идти не по прямой между молами, а будет выходить в море — дальше. После того, как мы его запроектируем, мы приступим к строительно-монтажным работам, и будем строить этот дюкер по дну Севастопольской бухты», — сообщил он в эфире гостелеканала «ИКС».

Существующий газопровод эксплуатируется лишь в очень холодные дни, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

По словам Базарова, власти Севастополя разорвали контракт с компанией «Ямалспецстрой», которая вела строительство кольцевого газопровода высокого давления. Торги по поиску подрядчика должны пройти в марте. Магистральный газопровод от ГРС-1 до Фиолента обеспечит голубым топливом часть Севастополя, в том числе район Фиолента, и выровняет давление в городской сети.

В Зубцовском районе Тверской области начали газификацию деревни Борки. Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев посетил район в ходе рабочей поездки. Темами обсуждения стало обеспечение местных жителей медицинской помощью и газификация.