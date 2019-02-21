Две женщины выйдут в открытый космос впервые в истории

Впервые в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины. Задача стоит перед американскими астронавтами Энн Макклейн и Кристиной Кох. Макклейн уже находится на МКС вместе с Кононенко и Сен-Жаком. Новый экипаж на корабле «Союз МС-12» отправится на орбиту 14 марта. В космос отправятся: россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кох.

У членов экипажа будет время для занятия любимыми делами на станции. Космонавт Алексей Овчинин будет делать репортажи с орбиты. Астронавт Кристина Кох планирует заниматься йогой.

Согласно программе, экипаж будет находиться на орбите 204 дня.