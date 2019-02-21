Прямой эфир

Российские мужчины рассказали о желанных подарках к 23 Февраля

0
Выделить главное
вкл
выкл

Что российские мужчины хотят в подарок на 23 Февраля? Популярный интернет-сервис объявлений провел опрос, и вот что вышло. Более четверти мужчин — 26% — желают в подарок электронные гаджеты. Почти столько же хотят получить часы. На третьем месте в рейтинге презентов — автомобили. 17% опрошенных будут рады и дезодоранту. 8% согласны на традиционные носки и трусы.

Затем сервис объявлений задал вопрос «Что подарите?» женщинам. Четверть опрошенных дам порадует своих мужчин парфюмерией. 23% — одеждой и обувью. 16% предоставят выбор сильной половине и вручат подарочные сертификаты. 15% подарят какие-нибудь товары для спорта. Наконец 14% ограничатся всё теми же носками. Лишь 1% женщин готов удовлетворить заветную мечту и преподнести любимому машину.

Кстати, носки 23 февраля всем мужчинам будут раздавать в московском метро. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017