Российские мужчины рассказали о желанных подарках к 23 Февраля

Что российские мужчины хотят в подарок на 23 Февраля? Популярный интернет-сервис объявлений провел опрос, и вот что вышло. Более четверти мужчин — 26% — желают в подарок электронные гаджеты. Почти столько же хотят получить часы. На третьем месте в рейтинге презентов — автомобили. 17% опрошенных будут рады и дезодоранту. 8% согласны на традиционные носки и трусы.

Затем сервис объявлений задал вопрос «Что подарите?» женщинам. Четверть опрошенных дам порадует своих мужчин парфюмерией. 23% — одеждой и обувью. 16% предоставят выбор сильной половине и вручат подарочные сертификаты. 15% подарят какие-нибудь товары для спорта. Наконец 14% ограничатся всё теми же носками. Лишь 1% женщин готов удовлетворить заветную мечту и преподнести любимому машину.

Кстати, носки 23 февраля всем мужчинам будут раздавать в московском метро.