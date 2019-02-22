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Группа Space запишет альбом во время турне по России

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Фото: предоставлено артистом
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Лидер группы Space Дидье Маруани рассказал «Известиям» о предстоящем турне по России. По словам артиста, россияне увидят новую концертную программу, в которой будут использованы лазерные спецэффекты и шоу.

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«В музыкальном плане мы вернемся к множеству аналоговых синтезаторных звуков, но, безусловно, в очень хорошем качестве, поскольку нынешние технологии это позволяют», — добавил музыкант.

Первым российским городом в рамках нового тура станет Краснодар, где группа выступит 28 февраля. Следующий концерт пройдет в столице. Кроме того, коллектив посетит и другие площадки страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Челябинске и Казани.

Маруани отметил, что в процессе тура группа запишет двойной концертный альбом, включающий в себя как новые, так и старые композиции.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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