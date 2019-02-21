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Захарова оценила просьбу ОБСЕ отказаться от отправки наблюдателей на Украину

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала 21 февраля слова председателя ПА ОБСЕ Георгия Церетели, который рекомендовал Москве не создавать предпосылок для провокаций и отказаться от отправки наблюдателей на выборы президента Украины.

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«Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами», — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что именно представители ОБСЕ настаивали на присутствии наблюдателей из России на украинских выборах.

21 февраля делегация России на ПА ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов. В этот же день сенатор Совета Федерации Ирина Гехт сказала, что Москва будет блокировать любые попытки рассмотреть в ОБСЕ рекомендации по недопуску наблюдателей на выборы, сообщает «РИА Новости».

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

В свою очередь, Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

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