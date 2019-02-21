Захарова оценила просьбу ОБСЕ отказаться от отправки наблюдателей на Украину
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала 21 февраля слова председателя ПА ОБСЕ Георгия Церетели, который рекомендовал Москве не создавать предпосылок для провокаций и отказаться от отправки наблюдателей на выборы президента Украины.
«Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами», — написала она на своей странице в Facebook.
Захарова напомнила, что именно представители ОБСЕ настаивали на присутствии наблюдателей из России на украинских выборах.
21 февраля делегация России на ПА ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов. В этот же день сенатор Совета Федерации Ирина Гехт сказала, что Москва будет блокировать любые попытки рассмотреть в ОБСЕ рекомендации по недопуску наблюдателей на выборы, сообщает «РИА Новости».
7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».
В свою очередь, Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.