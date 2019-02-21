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Рабочую группу по вопросам многодетных семей создали в Астраханской области

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В Астраханской области по поручению врио губернатора Сергея Морозова создали новую структуру, призванную следить за соблюдением прав многодетных семей. Второе заседание межведомственное рабочей группы состоялось в среду, 20 февраля.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы образования и социальной сферы, в частности вопрос выдачи земельных участков многодетным семьям, компенсации по плате за детский сад и другие темы. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Помимо этого, участники группы через полпреда главы региона, министра Викторию Гурьянову попросили губернатора взять под личный контроль законодательную базу по поддержке многодетных семей.

Как отметила полпред, по всем заданным родителями вопросам будет организована соответствующая работа.

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