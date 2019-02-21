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Детский спектакль о раздельном сборе мусора поставили в Подмосковье

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Спектакль «О чистом лесе», посвященный проблеме раздельного сбора отходов, показали детям в Балашихе Московской области. Маленькие зрители переживали за героев и подсказывали им, что делать.

«Мы сделали акцент на бережное отношение к экологии, так как эта тема очень актуальна для нашего города. Главная цель постановки —- объяснить детям, что природу нужно беречь», — сказал Андрей Якунин, руководитель арт-группы «Колесо», передает портал «Подмосковье сегодня».

На организацию системы переработки и сортировки мусора в Подмосковье понадобится 154 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Предполагается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов — в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах.

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