Бесплатная столовая для нуждающихся граждан появилась в Геленджике
В селе Дивноморском на территории Геленджика открыли заведение, где могут бесплатно поесть пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, родители и дети из многодетных семей, вынужденные переселенцы, люди, признанные недееспособными.
Проект поддержали кубанские бизнесмены. Столовая работает по будням с полудня до 15 часов.
Как напоминают «Кубанские новости», член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать продукты незадолго до истечения срока годности.