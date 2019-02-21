Бесплатная столовая для нуждающихся граждан появилась в Геленджике

В селе Дивноморском на территории Геленджика открыли заведение, где могут бесплатно поесть пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, родители и дети из многодетных семей, вынужденные переселенцы, люди, признанные недееспособными.

Проект поддержали кубанские бизнесмены. Столовая работает по будням с полудня до 15 часов.

Как напоминают «Кубанские новости», член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать продукты незадолго до истечения срока годности.