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Бесплатная столовая для нуждающихся граждан появилась в Геленджике

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В селе Дивноморском на территории Геленджика открыли заведение, где могут бесплатно поесть пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, родители и дети из многодетных семей, вынужденные переселенцы, люди, признанные недееспособными.

Проект поддержали кубанские бизнесмены. Столовая работает по будням с полудня до 15 часов.

Как напоминают «Кубанские новости», член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать продукты незадолго до истечения срока годности.

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