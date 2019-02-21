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Галкин назвал ложью слухи о срочной операции Пугачевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телеведущий Максим Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруге — примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — сделали срочную операцию на сердце. 

«Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование» — сказал он в комментарии изданию Super

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Информацию об перенесенной Пугачевой операции в беседе с «Известиями» опровергла и ее концертный директор Елена Чупракова. Она заверила, что певица ездит «по делам» и она только что с ней встречалась.  

Ранее в этот же день об операции 69-летней Примадонны сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Пугачева обратилась в Институт хирургии имени Вишневского с жалобами на неприятные ощущения в груди.

После обследования кардиологов выяснилось, что у певицы якобы нарушен сердечный ритм и сразу же отправили на операционный стол. Бороться за жизнь звезды доверили академику Баграту Алекяну. Всё прошло успешно.

Однако глава Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили утверждает, что Примадонна просто прошла в клинике плановый осмотр, отмечает РЕН ТВ.

Между тем, в ноябре 2018 года Пугачева не смогла выступить на шоу Леонида Агутина. Сама артистка призналась, что стареет достаточно быстро, а организм дает сбой. Она рассказала, что ей трудно дышать и ходить, но она «должна жить ради маленьких детей», отмечает «Газета.ру»

15 апреля артистке исполнится 70 лет. В настоящее время она готовится к юбилейному концерту, который состоится 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Известно, что «дочка» компании «Вертолеты России» выделило на мероприятие 40 млн рублей. Предполагается, что эта сумма может быть частью коррупционной схемы, заявил глава национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

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