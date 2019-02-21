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Битва блинопеков пройдет в Тюменской области

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В городе Ялуторовск Тюменской области планируют провести битву блинопеков, где мастера будут выпекать блины на трехметровых сковородах.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области, соревнования пройдут 10 марта на Сретенской площади. Участники будут выпекать блины на сковородах, диаметр которых составляет 3 м, пишет портал «Наш город».

Мероприятие состоится в рамках регионального праздника «Сибирская Масленица», который входит в двадцатку лучших событий России.

Помимо этого, для гостей и участников торжества будут организованы различные конкурсы и тематические игры, народные забавы и дегустация блинов.

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