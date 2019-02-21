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Михаил Лобухин из Большого театра будет танцевать Спартака в Уфе

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На сцене Башкирского театра оперы и балета премьер Большого театра Михаил Лобухин выступит в роли Спартака в одноименном балете Арама Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича.

Ведущие партии исполнят лауреат всероссийского и дипломант международного конкурсов Валерия Исаева (Фригия), лауреат XV Открытого российского конкурса артистов балета им. Е. Максимовой «Арабеск-2018» Софья Гаврюшина (Эгина), Сергей Бикбулатов (Красс), заслуженный артист Башкортостана Руслан Абулханов (Гладиатор). За дирижерским пультом — заслуженный деятель искусств Башкортостана Герман Ким. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Михаил Лобухин родился в Ленинграде. В 2002 году окончил Академию русского балета (АРБ) им. А.Я. Вагановой, получив диплом с отличием бакалавра искусств (педагог Борис Брегвадзе), и в том же году был принят в балетную труппу Мариинского театра. С января 2010 года — в составе балетной труппы Большого театра.

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