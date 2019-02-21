Прямой эфир

В Госдуме ответили на планы Киева расторгнуть договор по Азовскому морю

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление главы украинского МИДа Павла Климкина о планах Киева в обозримой перспективе расторгнуть договор с Москвой по Азовскому морю прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Зов Азова: в ЕС призвали к диалогу между Киевом и Москвой
Россия намерена строго соблюдать договор с Украиной об акватории, пока он находится в силе

Парламентарий напомнил, что море внутреннее, поэтому заявление подобного рода — нонсенс. «Вся процедура пользования им (Азовским морем. — Ред.) определяется сопредельными государствами. Международное морское право не может работать во внутренних водах», — сказал депутат в беседе с RT.

Водолацкий обратил внимание, что Климкин не объяснил процедуру дальнейших действий, потому что понимает абсурдность своих слов. Подобные заявления связаны с выборной программой, отметил депутат, и с тем, что Киев полностью рвет связи с Россией.

Ранее 21 февраля глава украинского МИДа Павел Климкин в интервью изданию «Цензор.НЕТ» заявил, что Киев готовится в обозримой перспективе разорвать соглашение с Москвой по Азовскому морю, хотя «это и не является панацеей». При этом Климкин добавил, что если бы Украина расторгла соглашение раньше, то Россия якобы использовала бы это для ослабления юридической позиции Киева.

Ранее Украина уже грозилась расторгнуть договор. При этом 26 октября 2018 года депутат Верховной рады Украины и член «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что разрывать соглашение о совместном использовании Азовского моря с Россией нельзя. По его словам, отказаться от договора невозможно, так как страна погрязнет в европейских судах и окажется в тупике на дипломатическом и юридическом фронте. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев направит два десантных катера в Азовское море
Украина оценила ущерб от российской «блокады» Азовского моря

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017