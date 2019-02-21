В Госдуме ответили на планы Киева расторгнуть договор по Азовскому морю

Заявление главы украинского МИДа Павла Климкина о планах Киева в обозримой перспективе расторгнуть договор с Москвой по Азовскому морю прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий напомнил, что море внутреннее, поэтому заявление подобного рода — нонсенс. «Вся процедура пользования им (Азовским морем. — Ред.) определяется сопредельными государствами. Международное морское право не может работать во внутренних водах», — сказал депутат в беседе с RT.

Водолацкий обратил внимание, что Климкин не объяснил процедуру дальнейших действий, потому что понимает абсурдность своих слов. Подобные заявления связаны с выборной программой, отметил депутат, и с тем, что Киев полностью рвет связи с Россией.

Ранее 21 февраля глава украинского МИДа Павел Климкин в интервью изданию «Цензор.НЕТ» заявил, что Киев готовится в обозримой перспективе разорвать соглашение с Москвой по Азовскому морю, хотя «это и не является панацеей». При этом Климкин добавил, что если бы Украина расторгла соглашение раньше, то Россия якобы использовала бы это для ослабления юридической позиции Киева.

Ранее Украина уже грозилась расторгнуть договор. При этом 26 октября 2018 года депутат Верховной рады Украины и член «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что разрывать соглашение о совместном использовании Азовского моря с Россией нельзя. По его словам, отказаться от договора невозможно, так как страна погрязнет в европейских судах и окажется в тупике на дипломатическом и юридическом фронте.