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Автомобильные пробки в Москве достигли 8 баллов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автомобильные заторы в Москве достигли вечером в четверг, 21 февраля, 8 баллов из 10 возможных, традиционно загружен центр российской столицы. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 19:30 мск.

Серьезные пробки наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах. По направлению в область загружено шоссе Энтузиастов, Кутузовский проспект и проспект Мира. Наблюдаются сложности в движении транспорта на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Можайского.

Причиной серьезной дорожной ситуации могла стать погода: к вечеру четверга в мегаполисе началась метель. В этот же день Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал столичным автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погодных условий, пишет «Газета.ру».

20 февраля в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в конце зимы. Ожидается, что в ближайшую декаду температура воздуха будет выше нормы.

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