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Нижегородский арбитражный суд рассмотрит иск о проекте оперного театра

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Министерство строительства Нижегородской области обратилось в арбитражный суд с иском к ФГУП «Головной проектный и научно-исследовательский институт Российской академии наук» (ГИПРОНИИ РАН) о взыскании 142,46 млн рублей за проектирование здания нового оперного театра в парке Пушкина.

Ведомство утверждает, что ГИПРОНИИ РАН ненадлежащим образом выполнил обязательства по госконтракту. Предварительное заседание назначено на 18 марта, отмечает ИА «НьюсНН». Оперный театр хотели возвести на месте бывшего ресторана «Охотник», однако проект так и не был реализован.

Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой получит 21 млн рублей на ремонт. Федеральный центр выделит на эти цели 16 млн рублей, а региональный — 5 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию кровли, фасада, системы отопления и электроснабжения, а также внутренних помещений.

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