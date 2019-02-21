Названа причина смерти актрисы из «Глухаря»

Актриса Дарья Егорычева, известная зрителям по роли в сериале «Глухарь», умерла от онкологического заболевания — рака легких, который прогрессировал.

Артистке было 37 лет. Ее друзья создали в соцсети «ВКонтакте» группу, где объявили сбор средств на лечение.

«Ее состояние резко ухудшается с каждым днем. Метастазы образуются на костях и в мозгу», — говорится в описании паблика.

Егорычева умерла в четверг, 21 февраля в 4.15 по мск, пишет РЕН ТВ.

Дарья Егорычева снималась в сериалах, а также работала в театре «У Никитских ворот» и в Театре Маяковского. Она играла в постановках «Живой труп», «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда». По информации из открытых источников, актриса не была замужем, детей у нее тоже не было.