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Названа причина смерти актрисы из «Глухаря»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актриса Дарья Егорычева, известная зрителям по роли в сериале «Глухарь», умерла от онкологического заболевания — рака легких, который прогрессировал. 

Артистке было 37 лет. Ее друзья создали в соцсети «ВКонтакте» группу, где объявили сбор средств на лечение. 

«Ее состояние резко ухудшается с каждым днем. Метастазы образуются на костях и в мозгу», — говорится в описании паблика.

Егорычева умерла в четверг, 21 февраля в 4.15 по мск, пишет РЕН ТВ.  

Дарья Егорычева снималась в сериалах, а также работала в театре «У Никитских ворот» и в Театре Маяковского. Она играла в постановках «Живой труп», «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда». По информации из открытых источников, актриса не была замужем, детей у нее тоже не было.

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