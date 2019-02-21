Ямочный дорожный ремонт начался в Ростовской области досрочно

В Ростовской области дорожники досрочно приступили к ямочному ремонту дорог межмуниципального и регионального значения. Рабочие ликвидируют выбоины при помощи материалов, которые можно использовать при любых погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

До конца недели планируют завершить ремонт 14-километрового участка трассы Ростов–Ставрополь. При работах используют литой асфальтобетон, метод обратной пропитки и рециклеры, пишет RostovGazeta.

В полном масштабе работы развернутся после того, как установится благоприятная погода. К началу весны на территории региона запустят 12 асфальтных заводов, которые обеспечат подрядные организации всем необходимым материалом.

Отмечается, что к большому количеству ям на дорогах привели постоянные перепады температур, которые наблюдаются на территории региона в силу климатических особенностей.