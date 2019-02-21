Лавров сообщил о подготовке Киева к новой провокации в Керченском проливе

Власти Украины подготавливают новую провокацию в районе Керченского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

Планы Киева

По словам главы МИДа, Украина осуществит незаконную попытку прорыва снова осуществится «без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана». Лавров отметил, что Киев опрашивает страны НАТО и приглашает их направить своих представителей на корабли, которые будут участвовать в провокации.

«Если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», — цитирует российского министра в четверг, 21 февраля, «Федеральное агентство новостей».

Действия трех кораблей ВМС Украины 25 ноября

В конце ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ. Экипажи проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию. В ходе допроса моряки признались в преднамеренном характере своих действий.

В настоящее время они находятся под арестом в СИЗО Москвы.

Провокации продолжатся с участием НАТО?

В начале января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев снова направит свои военные корабли через Керченский пролив. По его словам, это произойдет в присутствии международных наблюдателей.

19 февраля эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook) Военно-морских сил (ВМС) США вошел в акваторию Черного моря. В январе корабль уже посещал черноморскую акваторию и заходил в порт грузинского города Батуми.

За передвижением американского эсминца следят военные корабли Черноморского флота России.