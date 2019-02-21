Губернатор Новгородской области доложил Путину об активной реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным социально-экономическую ситуацию в регионе. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС.

Губернатор доложил главе государства о включении региона в реализацию нацпроектов. По его словам, сейчас строятся школы, детсады, модернизируются водные объекты и дорожные сети. На стадии усовершенствования и строительства находится и около 20 предприятий.

Путин попросил сообщить количество жителей в области, которые получают доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. Никитин рассказал, что сейчас таких насчитывается около 2 тыс. человек, но после поручения лидера страны во время послания Федеральному собранию их станет больше.

Кроме того, глава региона доложил и о программе дополнительных выплат молодым учителям, которые едут преподавать в сельскую местность. Ее в регионе реализуют совместно со Сбербанком. Никитин также рассказал о здравоохранении. Он отметил, что область находится на 84-м месте по стране по уровню смертности.

«Конечно, это требует сейчас серьезных и взвешенных решений. Самый большой вопрос, который есть, — это отсутствие первичного звена», — рассказал губернатор.

27 января Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он поблагодарил главу государства за выделение из резервного фонда президента средств для создания новой экспозиции мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.