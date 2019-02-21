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Минюст внес в реестр запрещенных организаций «Каракольскую инициативную группу»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Министерство юстиции России внесло в реестр запрещенных организаций «Каракольскую инициативную группу» из Республики Алтай. Она внесена в перечень некоммерческих организаций (НКО), в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности». Об этом в четверг, 21 февраля, сообщается на официальном сайте ведомства

Религиозное объединение стало 72-м в соответствующем списке НКО. Суд на Алтае вынес решение о запрете деятельности объединения в декабре 2018 года.

«Каракольская инициативная группа» известна в том числе под наименованиями «Ак-Дян», «Белая вера», «Алтайская вера Белая вера» и другими.

Ранее 21 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2019 года обобщить судебную практику по делам, связанным с нарушениями законов о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Доклад должен быть представлен президенту до 1 июля 2019 года.

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