СМИ назвали имя нового возлюбленного Волочковой

Новым избранником скандально известной балерины Анастасии Волочковой стал звукорежиссер из Оренбурга Михаил Борисовский. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телерадиокомпанию «Петербург».

По данным журналистов, возлюбленный экс-примы Большого театра живет в Москве и работает в Театре Надежды Бабкиной. Известно, что пара познакомилась во время гастролей Волочковой — скрипичный дуэт, с которым работает Борисовский, должен был сопровождать выступление балерины.

Отмечается, что Волочкова тщательно скрывает имя своего нового избранника и в Instagram публикует фотографии лишь частей тела возлюбленного.

Ранее в феврале стало известно, что Волочкова просит правоохранителей привлечь к ответственности бывшего сожителя бизнесмена Игоря Вдовина, который является представителем ООО «Городской Курорт Астрахань» — застройщика элитного ЖК «Паруса», в который она инвестировала. Балерина утверждает, что предприниматель «мошенническим путем умышленно ввел ее в заблуждение» и завладел 67 млн рублей и $500 тыс. (всего 99,8 млн рублей).