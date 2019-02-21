«Доска позора» появится на сайте Госдумы

Все четыре фракции Госдумы поддержали идею создания «доски позора» на сайте парламента, где будут публиковать заявления депутатов, которые дискредитируют палату и вызывают негативную реакцию в обществе.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, «нельзя допускать неуважения к людям и хамства».

«Нам бы хотелось, чтобы в идеале этот раздел на сайте был пустой», — добавил он, передает ТАСС.

По словам Володина, принятое решение не такое простое, но оно должно повысить политическую культуру и личную ответственность депутатов.

19 февраля депутат Госдумы Оксана Пушкина призвала чиновников перестать навязывать женщинам роль инкубатора. Таким образом парламентарий прокомментировала заявление губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о физиологической потребности «здравомыслящих» россиянок рожать детей.