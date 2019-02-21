Автокран рухнул на проезжую часть в Москве

Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах города.

ЧП произошло 21 февраля на Страстном бульваре недалеко от кинотеатра «Россия». В результате происшествия оказалось перекрыто движение на части Страстного бульвара от Малой Дмитровки до Нарышкинского проезда. В сторону Тверской улицы занята одна полоса, пишет сетевое издание m24.ru. Автомобилистам рекомендовано объезжать этот участок по улицам Тверская и Петровка.

На месте работают инспекторы дорожно-патрульной службы, устанавливаются обстоятельства инцидента. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

24 октября сообщалось, что башенный кран в Самаре упал на автомобили.