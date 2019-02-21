Общежитие психоневрологического интерната построят в Рязанской области

В Елатьме Рязанской области в 2020 году построят новое общежитие психоневрологического интерната на 150 мест. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец на заседании регионального правительства, которое состоялось во вторник, 19 февраля.

По его словам, на данный момент уже разработана проектно-сметная документация. Средства на строительство интерната будут направлены из федерального бюджета в виде субсидий на реализацию программ, касающихся совершенствования сети учреждений социального обслуживания населения, пишет РИА «7инфо».

Также на заседании был рассмотрен ряд изменений, внесенных в нормативно-правовые акты. Помимо этого, был уточнен перечень сведений, который необходимо представить для создания особо охраняемой природной территории.