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«Ростов» арендовал у «Зенита» словенского игрока Мевлю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ФК «Ростов» арендовал у петербургского «Зенита» полузащитника Миху Мевлю, и игрок уже провел тренировку с бывшим клубом. Об этом пишет RT со ссылкой на Sports24.

Словенский футболист должен был перейти в итальянский ФК «Эмполи» во время зимнего трансферного окна, однако руководство клубов не сумело совершить трансфер до его закрытия, пишет «Газета.ру».

28-летний Миха Мевля играет за «Зенит» с августа 2017 года, куда перешел из «Ростова» за €8 млн, его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

13 февраля сообщалось, что УЕФА открыл дело после матча «Фенербахче» и «Зенита» в Лиге Европы из-за поведения болельщиков.

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