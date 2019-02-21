Чешский трамвай передадут из Волгограда в московский музей

Старый трамвайный вагон, построенный на заводе в Праге (Чехия), передадут из Волгограда в крупнейшую в России коллекцию исторических трамвайных вагонов ГУП «Мосгортранс». Такое решение приняли депутаты гордумы Волгограда на заседании, которое состоялось в среду, 20 февраля.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», трамвай был построен на пражском заводе в 1984 году. На данный момент он выработал свой ресурс и находится на постоянной стоянке в депо. Стоимость вагона составляет свыше 1 млн рублей. Музею транспорта в Москве он передается безвозмездно.

Отмечается, что ремонтные работы по приведению трамвая в рабочее состояние обошлись бы дороже. Также депутаты гордумы приняли решение о продаже неиспользуемого трамвайного депо площадью 140 кв. м. Маршруты, которые обслуживал данный пункт, были закрыты более трех лет назад.