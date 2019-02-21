Подмосковные власти помогут с установкой памятника Ту-144 в Жуковском

Власти Московской области согласились оказать поддержку в установке в Жуковском памятника сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

С просьбой оказать поддержку в реализации проекта к главе региона обратился летчик-испытатель Михаил Павленко. Ранее идею об установке памятника поддержали около 15 тыс. жителей города.

Памятник должны установить в центре Жуковского. Эксперты считают, что на реализацию этой идеи потребуется около 50 млн рублей. Если эти средства будут найдены, памятник появится в городе до осени 2019 года, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что к 2020 году в парке «Патриот» построят самый большой в мире музей военной авиатехники. Его площадь составит более 250 тыс. кв. м.