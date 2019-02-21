Нелли Кобзон представит выставку «Женский вкус»

В столичном «Музее Тропинина и московских художников его времени» 4 марта откроется выставка коллекции декоративно-прикладного искусства из собрания заслуженного работника культуры России Нелли Кобзон. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 21 февраля.

На экспозиции будут представлены предметы, которые владелица собирала много лет. Особое внимание уделят ее любимой части коллекции — фарфору. Так, посетители смогут увидеть вазы, декоративные тарелки, шкатулки, преимущественно первой половины – середины XIX века.

Выставят и театральные аксессуары, среди которых редкая коллекция старинных биноклей. Их разместят в центре зального пространства.

Автором художественной концепции экспозиции выступил заслуженный художник России Александр Конов. По его замыслу, на стенах зала появятся коллажи из портретов знаменитых женщин-коллекционеров и меценатов.

Выставка продлится до 14 апреля.