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Музей воинской славы появится в центре Феодосии

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Музей воинской славы, посвященный Великой Отечественной войне, планируется открыть в Феодосии. Участники региональной историко-патриотической поисковой организации «Ак-Монай» подготовили документы и рассчитывают получит от городских властей помещение на одной из центральных улиц.

Желающие могут передать в дар фотографии, письма, газеты, технические средства, связанные с жизнью в оккупированном городе. Каждый экспонат будет подписан именем дарителя.

Пункт приема экспонатов начнет работу 1 марта в городском Доме культуры, первую выставку о войне там организуют к 9 мая, пишет Крыминформ.

В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города предложили переименовать музейный комплекс писателей Урала. Дом Федора Решетникова может получить название «Музей русского горя». По мнению авторов идеи, изменения будут способствовать наплыву посетителей и росту интереса к творчеству писателя.

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