Спутница премьера Сербии родила ребенка

Спутница премьер-министра Сербии Аны Брнабич — доктор Милица Джурджич — 20 февраля родила ребенка. Об этом пишет газета «Блиц».

Сама Брнабич пока никак не прокомментировала события, однако на ее официальной странице в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что ее рабочий визит в Брюссель отложен. Под постом многие пользователи Сети оставляют премьеру свои поздравления.

Пост премьер-министра Сербии Брнабич заняла в июне 2017 года, став первой женщиной-премьер-министром страны. Как пишет «РИА Новости», считается, что она стала первым столь высокопоставленным лицом в мире, у которого родился ребенок в гомосексуальных отношениях.

Как сообщает телеканал «360», несмотря на то, что возлюбленная Брнабич родила ребенка, в стране запрещены однополые браки. Кроме того, однополым партнерам запрещено усыновлять детей.

Осенью 2018 года в Румынии провалился референдум по запрету однополых браков.