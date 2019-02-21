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Двери вагонов одной из линий метро Москвы начали работать по нажатию кнопки

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Двери вагонов на Филевской линии московского метрополитена перестали открываться автоматически — теперь, для того чтобы войти или выйти из вагона, нужно нажать кнопку. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте мэра города. 

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Отмечается, что кнопками открытия дверей оснащены составы «Москва» второго поколения, которые были модернизированы специально для движения по открытым участкам, так как более половины станций голубой ветки находятся на поверхности.

«На створках дверей есть мигающая зеленая кнопка, над которой написано «Открыть». Перед каждой станцией горожанам напоминают о кнопках по громкой связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие кнопки позволяют поддерживать в вагонах прохладу летом и тепло зимой. Благодаря им температурный режим сохраняется на 30% лучше, а метрополитен сокращает затраты на электроэнергию.

17 февраля столичные власти сообщили о временном закрытии южного участка Сокольнической линии от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево». Станции будут закрыты для пассажиров 3 марта. Данные меры необходимы для наладки инженерных и технологических транспортных систем, а также включения построенных станций в систему линии. Речь идет о четырех новых станциях: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

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