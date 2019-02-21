Совместный маршрут создадут Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк

Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник создадут совместный туристический маршрут. Он пройдет по территориям обоих заказников.

По словам директора Сочинского нацпарка Ивана Савина, которые приводит ИА «Кубанские новости», и там, и там есть уникальные направления, но общего маршрута пока не существует. Когда он появится, турист сможет выйти с приморской набережной, дойти до нацпарка, добраться по его территории до заповедника и попасть на его маршрут. Таким образом, приобретая один билет, путешественник получит возможность побывать и в нацпарке, и в заповеднике.

В ближайшее время должна завершиться передача территорий и имущества объектов Сочинского нацпарка в ведение Кавказского заповедника. Планируется создать единую дирекцию по управлению обеими территориями, а права и обязанности управляющих структур нацпарка передать аппарату заповедника.

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