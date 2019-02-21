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Бурейская ГЭС понесет убытки из-за оползня в Хабаровском крае

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У Бурейской ГЭС возможны убытки из-за оползня, который в декабре 2018 года зафиксировали в районе реки Буреи в Хабаровском крае. Этого не исключил доктор географических наук ИВЭП ДВО РАН Алексей Миханов. Таким образом, он поставил под сомнение утверждения о том, что обрушение сопки из-за оползня никак не повлияет на работу гидроэлектростанции.

По словам эксперта, которые приводит Vostokmedia, в настоящий момент не вся вода участвует в выработке электроэнергии и может так случиться, что оставшейся воды не хватит до весны для стабильной работы ГЭС.

Кроме того, сохраняется вероятность, что жителей поселка Чекунда, расположенного недалеко от обрушения сопки, ждет расселение. Это произойдет в том случае, если весной начнется паводок. Тогда населенный пункт окажется в зоне потопа.

Между тем, в компании «РусГидро», которой принадлежит электростанция, «Известиям» заявили, что заявления ученого не соответствуют действительности.

«Гидрологическая связь между двумя изолированными частями Бурейского водохранилища восстановлена. Бурейская ГЭС работает в штатном режиме с выработкой электроэнергии и расходом воды, характерными для зимнего периода. Говорить о каком-либо возможном снижении выработки электроэнергии Бурейской ГЭС в настоящее время некорректно», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что военные ликвидировали последствия ЧП. С середины января и до середины февраля они произвели более 10 подрывов. Во время работы инженеров уровень воды в Бурее повышался.

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