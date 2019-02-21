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Потепление придет в Москву в начале следующей недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пасмурная и слякотная погода ожидается в Москве в начале следующей недели. Максимальная температура составит +4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 21 февраля.

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Сегодня в город придет похолодание и задует северный ветер с порывами до 18 м/с. В ночные часы столбик термометра опустится до -12 градусов и до -15 по области.

Днем в пятницу, 22 февраля, потеплеет до -8. Местами возможны снег, метель. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. В субботу температура поднимется до -5...-7 градусов. Ветер ослабнет, но атмосферное давление будет выше нормы — 761 мм рт. ст.

В воскресенье днем столбик термометра покажет 0 градусов. Синоптики не исключают осадки, образования гололедицы. Ветер будет дуть западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

В понедельник, 25 февраля, воздух в Москве прогреется до +4 градусов. Местами возможны осадки в виде мокрого снега. В ночное время похолодает до -3. Во вторник, в городе будет пасмурно, столбик термометра максимально поднимется до +2 градусов.

21 февраля Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погодных условий в Москве, в частности из-за образования гололедицы.

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