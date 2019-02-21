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Сотрудницу санатория в Якутии осудили за присвоение 500 тыс. рублей

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Суд города Мирного вынес приговор в отношении кассира санатория-профилактория. Женщину обвинили в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения и осудили на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.

Как установило следствие, с 10 июня по 10 сентября 2018 года обвиняемая, занимая должность специалиста планово-экономического отдела, присвоила вверенные ей наличные деньги. Это были доходы компании от оказания платных услуг. Сумма причиненного ущерба составила около 482 тыс. рублей.

Вынося решение, суд принял во внимание полное признание вины подсудимой, а также то, что на ее иждивении находится малолетний ребенок. Также бывший кассир частично возместила причиненный ею ущерб, сообщает ИА SakhaNews.

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