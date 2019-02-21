МЧС предупредило о резком похолодании в Рязанской области

В Рязанской области ожидается резкое понижение температуры. Об изменении погодных условий местных жителей предупредило МЧС.

По данным синоптиков, 22 февраля температура воздуха понизится на пять и более градусов. Жителей региона просят учитывать изменение погодных условий. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что метель и гололедицу 21 февраля прогнозируют в Москве. Общественный транспорт столицы подготовили к работе в сложных погодных условиях. В случае увеличения числа пассажиров на маршруты выведут дополнительный транспорт.