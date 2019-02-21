До конца года в усадьбе «Люблино» обустроят две спортивные зоны

Две спортивные зоны оборудуют в московской усадьбе «Люблино» до конца 2019 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты уже приступили к работам в зонах, на которых предстоит обустроить шесть площадок для занятия спортом. На двух из них залили бетонное основание, а на днях рабочие начнут бетонировать еще одну. На оставшихся трех ведутся подготовительные работы. Как пишет сетевое издание m24.ru, на всех площадки появится прорезиненное травмобезопасное покрытие.

Одна из двух спортивных зон уже существует, а вторая разместится в западной части усадьбы. В ее состав войдут многофункциональная площадка, два теннисных корта, место с силовыми тренажерами. Площадь многофункциональной спортплощадки составит порядка 540 кв. м, гости усадьбы смогут поиграть там в волейбол и баскетбол, воспользоваться павильоном проката и раздевалкой. Там же организуют зону со столами для игры в пинг-понг, пишет РИАМО.

Площадь обоих теннисных кортов составит порядка 900 кв. м, а между ними разместят трибуна. Кроме того, там оборудуют хоккейную коробку, на которой зимой можно будет играть в хоккей или кататься на коньках, а в летнее время играть в мини-футбол.

После завершения реконструкции в усадьбе появятся разноуровневые рукоходы, турники для подтягивания, брусья для отжимания и ходьбы на руках, а также шведская стенка. В общей сложности специалисты установят 13 тренажеров. Заниматься там смогут и люди с ограниченными возможностями.

Помимо этого, в парке ведутся активные работы по обустройству дорожно-тропиночной сеть, кабельной канализации и других коммуникаций. Обустроят в усадьбе и«Люблино» и детские площадки, уютную набережную, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.

18 февраля сообщалось, что в усадьбе «Люблино» построят павильон для проведения церемоний бракосочетания. Помимо свадебных мероприятий там будут проводиться мастер-классы и лекции, уточняет «Федеральное агентство новостей».