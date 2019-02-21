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До конца года в усадьбе «Люблино» обустроят две спортивные зоны

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Две спортивные зоны оборудуют в московской усадьбе «Люблино» до конца 2019 года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты уже приступили к работам в зонах, на которых предстоит обустроить шесть площадок для занятия спортом. На двух из них залили бетонное основание, а на днях рабочие начнут бетонировать еще одну. На оставшихся трех ведутся подготовительные работы. Как пишет сетевое издание m24.ru, на всех площадки появится прорезиненное травмобезопасное покрытие.

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Одна из двух спортивных зон уже существует, а вторая разместится в западной части усадьбы. В ее состав войдут многофункциональная площадка, два теннисных корта, место с силовыми тренажерами. Площадь многофункциональной спортплощадки составит порядка 540 кв. м, гости усадьбы смогут поиграть там в волейбол и баскетбол, воспользоваться павильоном проката и раздевалкой. Там же организуют зону со столами для игры в пинг-понг, пишет РИАМО.

Площадь обоих теннисных кортов составит порядка 900 кв. м, а между ними разместят трибуна. Кроме того, там оборудуют хоккейную коробку, на которой зимой можно будет играть в хоккей или кататься на коньках, а в летнее время играть в мини-футбол.

После завершения реконструкции в усадьбе появятся разноуровневые рукоходы, турники для подтягивания, брусья для отжимания и ходьбы на руках, а также шведская стенка. В общей сложности специалисты установят 13 тренажеров. Заниматься там смогут и люди с ограниченными возможностями.

Помимо этого, в парке ведутся активные работы по обустройству дорожно-тропиночной сеть, кабельной канализации и других коммуникаций. Обустроят в усадьбе и«Люблино» и детские площадки, уютную набережную, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.

18 февраля сообщалось, что в усадьбе «Люблино» построят павильон для проведения церемоний бракосочетания. Помимо свадебных мероприятий там будут проводиться мастер-классы и лекции, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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