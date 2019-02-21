В России появилась вторая женщина-миллиардер

Владелица интернет-магазина Wildberries, стоимость которого достигла $1,2 млрд, Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. Об этом 21 января сообщает Forbes.

Свой бизнес преподаватель английского Бакальчук основала вместе с мужем в 2004 году. В 2018 она впервые вошла в список самых богатых людей России. Ее состояние составляло $600 млн.

Ежемесячно ее интернет-магазин посещают 60 млн человек из России, Украины, Белоруссии, Германии и США. В 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд.

Первой женщиной-миллиардером в стране стала предпринимательница, филантроп и меценат Елена Батурина. Однако ее супруг, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, назвал информацию о состоянии жены «полной ерундой» и заявил, что ничего похожего в реальности нет.

В октябре 2018 года Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России в 2018 году. Тогда же журнал разместил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров телевидения в мире. Первые четыре места в нем заняли актеры телесериала «Теория большого взрыва».