Младенец пострадал в ДТП в Благовещенске

Крупная авария произошла в Благовещенске. На регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мухина столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Premio. В результате травмы получили один из водителей и маленький пассажир 2018 года рождения.

Как отмечает Амурская служба новостей, ребенка перевозили в автолюльке, однако от повреждений это его не уберегло, настолько сильным был удар от столкновения машин. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

С начала 2019 года это уже шестое ДТП с участием детей. Как отметили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску, во всех авариях, в которых дети-пассажиры получают травмы, виноваты взрослые, игнорирующие правила дорожного движения.