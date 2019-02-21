Автобус столкнулся с фурой в «новой Москве»

Пассажирский автобус врезался в грузовик в «новой Москве». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло 21 февраля в районе деревни Курилово в Троицком административном округе. В результате столкновения рейсового автобуса с фурой три человека получили незначительные травмы. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Устанавливаются причины аварии. На кадрах с места аварии, появившихся в соцсетях, видно, что у автобуса разбита передняя часть и отвалилась одна из дверей, пишет телеканал «360».

Ранее 21 февраля сообщалось, что семь человек пострадали при столкновении микроавтобусов в Барнауле.