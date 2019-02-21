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Госдума поддержала законопроект об ужесточении наказания лидеров ОПГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Государственная в первом чтении поддержала законопроект об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ). Документ, инициированный президентом России Владимиром Путиным, был рассмотрен в приоритетном порядке 21 февраля.

Дополнения предполагается внести в ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (организации) или участие в нем (ней)». Так, за создание или руководство ОПГ предлагают наказывать на срок от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей. При этом за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусмотрен отдельный срок от 8 до 15 лет заключения, пишет ТАСС.

За преступные деяния, совершенные руководителем ОПГ или другим важным лицом преступной организации, предлагают пожизненно лишать свободы или отправлять в тюрьму на срок от 15 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Участие в собраниях лидеров группировок в будущем может грозить заключением на срок до 20 лет и штрафом до 1 млн рублей.

Условного осуждения проект не предусматривает, но предполагает освобождение от ответственности по данной статье бывших участников ОПГ, а также тех, кто сотрудничает с правоохранительными органами во время расследования.

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