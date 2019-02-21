Крис Хемсворт сыграет звезду рестлинга в фильме от Netflix

Звезда «Тора» и «Мстителей», австралийский актер Крис Хемсворт исполнит роль знаменитого рестлера Халка Хогана. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В биографической киноленте расскажут об истории успеха одного из самых известных рестлеров в мире. Режиссером будущего фильма выступит Тодд Филлипс, который работал над «Мальчишником: III». Сценарием займутся Скотт Сильвер («8 миля») и Джон Поллоно («Сильнее»). Среди продюсеров фильма значится также Брэдли Купер, сообщает телеканал «Звезда».

По данным американского издания, сделка с Netflix по созданию байопика «почти закрыта».

Чемпион реслинга Халк Хоган стал знаменитым в 1980-х годах, снимался в телешоу, рекламе и фильмах. Кроме того, он даже стал героем мультфильмов.

20 февраля сообщалось, что британский актер Том Хиддлстон, известный по роли Локи в «Мстителях», может стать новым Джеймсом Бондом.