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Отключение воды произошло в одном из районов Томской области

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Более 6,5 тыс. жителей Шегарского района Томской области в ночь на 21 февраля остались без воды из-за аварии на центральном водозаборе.

Единственная скважина заилилась и забилась песком, сообщил РИА Томск заместитель главы района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Михаил Викулов. Уже введены две резервные скважины. Подача воды в дома начнется после заполнения резервуаров. 

Напомним, 13 февраля в хакасском городе Черногорск под натиском сильных морозов лопнули старые трубы. Первоначально без тепла остались около 16 тыс. жителей из 205 домов и 28 соцучреждений. Для горожан организовали пять пунктов временного размещения.

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