В МАМТе пройдет концерт солистки Ольги Гуряковой

Театрализованный концерт солистки оперы Ольги Гуряковой пройдет в московском Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В программе под названием «Путешествие на остров любви» прозвучат шедевры немецкой и французской камерной лирики — сочинения Роберта Шумана (цикл «Любовь и жизнь женщины», избранные песни из цикла «Мирты»), а также mélodie Клода Дебюсси, Франсиса Пуленка, Габриэля Форе, Рейнальдо Ана, Анри Дюпарка.

Концерт состоится 24 февраля на малой сцене театра.

Ольга Гурякова окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, солисткой МАМТ является с 1995 года. Гурякова — заслуженная артистка России, двукратный лауреат премии «Золотая маска».

В юбилейный, 100-й сезон Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко проводит концерты солистов оперной труппы. С сольными программами уже выступили Хибла Герзмава, Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев, в апреле запланировано выступление Ларисы Андреевой.