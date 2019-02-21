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В Петербурге уставный капитал для продавцов спиртного повысили вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, увеличивающий в два раза минимальный размер уставного капитала для предприятий, торгующих алкоголем в розницу.

Изначально сумму планировалось увеличить с 500 тыс. рублей до 700 тыс., сообщает телеканал «78». Однако после второго чтения в законопроект внесли поправку, увеличивающую сумму до 1 млн рублей.

По словам автора законопроекта Дениса Четырбока, нововведения помогут закрыть алкогольный рынок от непрофессиональных игроков, но не скажутся на добросовестных торговцах.

18 февраля замминистра финансов Илья Трунин рассказал, что ведомство допустило возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) не только на крепкий алкоголь. По его словам, это является элементом регулирования рынка.

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