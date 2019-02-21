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Песков прокомментировал вспышку дизентерии в детских садах столицы

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Администрация президента знает о ситуации с дизентерией в детских садах Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы в курсе. Мы видели сообщения», — подчеркнул Песков. Он добавил, что источник некачественной продукции установлен, все необходимые меры приняты и ситуация нормализована.

Комментируя рекомендацию президентского Совета по правам человека обратиться в Следственный комитет, Песков заявил: «Поскольку имели случаи отравления, насколько я знаю, СК и так в обычном режиме занимается этим вопросом».

Дальнейшие комментарии по ситуации, по словам кремлевского спикера, нужно получать не у него.

В начале февраля в Роспотребнадзоре признали вспышку заболевания кишечными инфекциями в детских садах столицы, имевшую место в конце 2018 года. По данным ведомства, пострадали 127 детей. Выяснилось, что массовые отравления были связаны с употреблением инфицированной пищи. Вероятно, это был творог, который производится на одном из предприятий в Липецкой области. Суд вынес решение о приостановке творожной линии завода.

Чуть позже родители заболевших детей устроили пикет возле здания столичной мэрии. Они хотели получить от властей информацию о ситуации с обеспечением детского питания в дошкольных учреждениях и узнать результаты проверок в организациях после массовых случаев отравления.

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